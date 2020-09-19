Кандидат в президенты США Джозеф Байден обеспокоен доступом руководства китайской TikTok к данным американцев

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден обеспокоен доступом руководства китайской соцсети TikTok к данным американских пользователей. Об этом он сказал, выступая на митинге в штате Миннесота. При этом он отметил, что еще большую обеспокоенность у него вызывают действия нынешнего хозяина Белого дома. Дональд Трамп объявил в конце июля, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку о приобретении этой социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе ее работа в стране будет запрещена.

Опасения вашингтонской администрации в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.