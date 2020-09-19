В Госдуму внесен законопроект о реновации по всей стране. Согласно документу, регионы смогут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом мнения граждан, а также с обеспечением прав собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений. Выйти из программы можно будет до утверждения проекта планировки территории, если на общем собрании за это проголосуют более трети собственников. Основой для законопроекта стала столичная программа реновации. В финансово-экономическом обосновании проекта утверждается, что принятие закона не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета.
2020-09-19T04:04:28+03:00
2020-09-19T04:04:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 19 сентября 2020
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