В Госдуму внесен законопроект о реновации по всей стране. Согласно документу, регионы смогут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом мнения граждан, а также с обеспечением прав собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений. Выйти из программы можно будет до утверждения проекта планировки территории, если на общем собрании за это проголосуют более трети собственников. Основой для законопроекта стала столичная программа реновации. В финансово-экономическом обосновании проекта утверждается, что принятие закона не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета.