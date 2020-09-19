Тропический шторм «Бета» сформировался в Атлантическом океане. Скорость порывов ветра достигает 18 м/с. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США. По его данным, шторм находится примерно в 545 км к северо-востоку от мексиканского портового города Тампико. «Бета» движется в северо-восточном направлении со скоростью около 15 км/ч. Как ожидается, к вечеру воскресенья шторм изменит направление и в понедельник приблизится к западному побережью Мексиканского залива.