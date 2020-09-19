Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург скончалась в возрасте 87 лет. Она умерла в своем доме в Вашингтоне. Причиной смерти стал рак. Об этом говорится в заявлении судебного органа. Гинзбург была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда. Она находилась на этой должности более 27 лет.