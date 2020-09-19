Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург скончалась в возрасте 87 лет. Она умерла в своем доме в Вашингтоне. Причиной смерти стал рак. Об этом говорится в заявлении судебного органа. Гинзбург была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда. Она находилась на этой должности более 27 лет.
2020-09-19T03:09:28+03:00
2020-09-19T03:09:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 19 сентября 2020
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