Европейская «тройка» снова отвергла попытку США вернуть санкции ООН против Ирана. Великобритания, Франция и Германия заявили, что 20 сентября рестрикции восстановлены не будут. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на адресованное Совету Безопасности ООН письмо «евротройки», оказавшееся в его

распоряжении. Как отмечается в тексте обращения, любые действия, предпринятые с целью возвращения ограничений, не будут иметь юридической силы.