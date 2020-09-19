Европейская «тройка» снова отвергла попытку США вернуть санкции ООН против Ирана. Великобритания, Франция и Германия заявили, что 20 сентября рестрикции восстановлены не будут. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на адресованное Совету Безопасности ООН письмо «евротройки», оказавшееся в его
распоряжении. Как отмечается в тексте обращения, любые действия, предпринятые с целью возвращения ограничений, не будут иметь юридической силы.
Европейская «тройка» снова отвергла попытку США вернуть санкции ООН против Ирана
Европейская «тройка» снова отвергла попытку США вернуть санкции ООН против Ирана. Великобритания, Франция и Германия заявили, что 20 сентября рестрикции восстановлены не будут. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на адресованное Совету Безопасности ООН письмо «евротройки», оказавшееся в его