Население России сократилось на 316 тысяч человек за семь месяцев. Это, согласно данным Росстата, на 106 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда население сократилось почти на 210 тысяч. В целом по стране число умерших превысило число родившихся примерно в 1,5 раза. При этом, естественный прирост населения зафиксирован в 14 субъектах Федерации. За аналогичный период прошлого года он наблюдался в 17 субъектах.