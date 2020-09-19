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03:06, 19 сентября 2020

ТАСС сообщает, что доследственная проверка по госпитализации Алексея Навального не будет ограничена 30 днями

ТАСС сообщает, что доследственная проверка по госпитализации Алексея Навального не будет ограничена 30 днями. Как сообщил источник в правоохранительных органах, она будет проводиться до тех пор, пока не будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Собеседник агентства добавил, что для продолжения проверки есть объективные основания. «У следователей есть необходимость опросить еще нескольких свидетелей, дождаться ответов на свои запросы от компетентных органов ФРГ, Франции и Швеции. Более того, следствие не откажется от возможности опросить самого Навального либо в Берлине в случае, если Германия удовлетворит соответствующий запрос, либо когда Навальный вернется в Россию после лечения», — сообщили в правоохранительных органах. Там отметили, что на данный момент оснований для возбуждения дела не установлено.



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