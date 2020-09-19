Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продолжать вывод войск из Афганистана и с Ближнего Востока. Американцы, по его словам, ушли из Сирии, хотя войска охраняют нефть. Ранее Соединенные штаты вывели свои силы в том числе с границы между Сирией и Турцией. Очень важно, убежден президент, что США сократили свою численность в Ираке. По его оценке, переговоры с запрещенным в России радикальным движением «Талибан» о мире в Афганистане идут успешно. "