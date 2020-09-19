Совет ООН по правам человека принял резолюцию о Белоруссии. В ней говорится о многочисленных фактах издевательств, похищений, произвольных высылках и сексуальном насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов. Страны-участницы СПЧ ООН призвали «прекратить применение чрезмерной силы в отношении мирных демонстрантов», положить конец «произвольным арестам», а также освободить всех «политических заключенных, журналистов, защитников прав человека» и остальных задержанных в ходе протестов. Совет ООН по правам человека призвал власти Белоруссии «вступить в диалог с политической оппозицией, в том числе с Координационным советом и гражданским обществом», а также «выполнять обязательства в соответствии с нормами в области прав человека».