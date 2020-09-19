Росстат зафиксировал рост бедности в стране. Число россиян, живущих за чертой бедности, выросло на пике пандемии на 1,3 миллиона человек по сравнению с первым кварталом этого года. Доходы ниже прожиточного минимума по итогам II квартала зафиксированы почти у 20 миллионов человек, что составляет 13,5% от общей численности населения страны.

Более высокий уровень бедности в России наблюдался в начале прошлого года, но затем, по данным Росстата, снижался — вплоть до минимума в 9,2% за IV квартал, однако с началом нынешнего года тренд развернулся в обратную сторону. Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в пандемию и, как следствие, снижение реальных денежных доходов, прокомментировали данные в Росстате.