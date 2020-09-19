В Госдуму внесен федеральный законопроект о комплексном развитии территорий и расселении ветхого и аварийного жилья

В Госдуму внесен федеральный законопроект о комплексном развитии территорий, в том числе промышленных, и расселении ветхого и аварийного жилья. Изменения предлагается внести в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы. В пояснительной записке говорится, что за основу взята программа реновации, которая действует в Москве с 2017 года. Само понятие «реновация» в тексте не звучит. Предполагается, что регионы будут формировать и утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Чтобы дом попал в такую программу на это должны согласиться две трети собственников и нанимателей квартир. Если собственник в течение 90 дней не подписал договор о предоставлении ему новой квартиры или денежного возмещения, его могут выселить принудительно через суд.