Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что большинство россиян (58%) доверяют Владимиру Путину. Треть респондентов — скорее не доверяют, 13% затруднились ответить. 62% опрошенных полагают, что президент скорее хорошо работает на своем посту, 23% полагают, что скорее плохо.

При этом российское правительство, по мнению 42% опрошенных, работает «скорее плохо», 39% полагают, что «скорее хорошо». Чуть менее половины респондентов довольны работой премьера Михаила Мишустина, 17% не довольны, каждый третий затруднился с ответом.