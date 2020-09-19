Россия до конца месяца возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами. С 21 сентября — с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. С 27-го планируется возобновить перелеты в Южную Корею. Об этом сообщает интернет-издание «Медуза» со ссылкой на сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Рейсы в эти страны будут «на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю».

В начале сентября Россия объявила о возобновлении на взаимной основе сообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. С 1 августа из России можно летать в Великобританию, Танзанию и Турцию. Международное авиасообщение было приостановлено с конца марта из-за пандемии COVID-19.