За последние сутки в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 5044, сообщает оперативный штаб. Днем ранее в столице был зафиксирован минимальный уровень летальных исходов с середины апреля — восемь человек. Количество заболевших при этом растет. Накануне впервые с конца июня сообщили, что COVID-19 выявлен у более 800 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост числа зараженных в столице напрямую связан с увеличением количества проводимых тестов. Сейчас, по его словам, объем ежедневных ПЦР-тестирований достиг 66 тысяч.

Власти также неоднократно отрицали вероятность повторного введения ограничений в связи с коронавирусом. В Кремле, в частности, говорили, что для возобновления режима изоляции в России нет оснований.