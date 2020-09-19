Тренерский штаб футбольного клуба «Химки» может быть уволен после поражения от «Краснодара» со счетом 2:7

Этого не исключил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. По его словам, обсуждение ситуации будет в понедельник. «Химки» занимают предпоследнее место в чемпионате России, в восьми матчах команда не одержала ни одной победы, трижды сыграла вничью и потерпела пять поражений