Тренерский штаб футбольного клуба «Химки» может быть уволен после поражения от «Краснодара» со счетом 2:7

Этого не исключил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. По его словам, обсуждение ситуации будет в понедельник. «Химки» занимают предпоследнее место в чемпионате России, в восьми матчах команда не одержала ни одной победы, трижды сыграла вничью и потерпела пять поражений
2020-09-19T00:08:06+03:00
2020-09-19T00:09:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:08, 19 сентября 2020
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