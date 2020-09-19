Рейтинг Forbes по доходам депутатов и чиновников возглавил владелец компании «Монерон», занимающейся добычей крабов

Рейтинг Forbes по доходам депутатов и чиновников возглавил владелец компании «Монерон», которая занимается добычей крабов. Издание отмечает, что в прошлом году официальны доход сахалинского депутата Дмитрия Пашова вырос в 610 раз и превысил 6 миллиардов рублей. Сайт РБК напоминает, что компания «Монерон» была замешана в скандале с покупкой телеведущей и политика Ксении Собчак доли в крабовом бизнесе. Второе место в рейтинге занял занял депутат заксобрания Камчатского края и совладелец рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок, заработавший за год 5,5 миллиарда рублей. На третьем месте оказался депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков, возглавляющий компанию «Южуралзолото». За год доходы Струкова составили 5,1 миллиарда рублей.