Россия с понедельника прекратит вывозные рейсы, объявили в штабе по коронавирусу

Это объясняют возобновлением международного авиасообщения. В штабе отметили, что с момента закрытия границ в конце марта из-за пандемии коронавируса было организовано более 580 рейсов, которыми перевезли 92 тысячи человек. В оперативном штабе добавили, что с 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией Казахстаном и Киргизией, с 27 сентября – с Южной Кореей.
2020-09-19T00:05:30+03:00
2020-09-19T00:05:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:05, 19 сентября 2020
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