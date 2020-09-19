Россия с понедельника прекратит вывозные рейсы, объявили в штабе по коронавирусу

Это объясняют возобновлением международного авиасообщения. В штабе отметили, что с момента закрытия границ в конце марта из-за пандемии коронавируса было организовано более 580 рейсов, которыми перевезли 92 тысячи человек. В оперативном штабе добавили, что с 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией Казахстаном и Киргизией, с 27 сентября – с Южной Кореей.