В Белоруссии оппозиция проведёт сегодня очередную акцию протеста

Они не прекращаются больше месяца с тех пор как в республике прошли выборы президента.

По улицам Минска сегодня пройдет ставший уже традиционным по субботам «Женский марш». Люди соберутся на площадке у входа в главный продовольственный рынок столицы неподалеку от площади Независимости, где расположены правительственные здания, и затем устроят шествие. Требования те же: отставка президента Лукашенко, проведение честных выборов главы страны, наказание силовиков, которые избивали протестующих. Минском акция не ограничится. В других городах людей призывают выходить на центральные улицы, об этом говорится в телеграм-канале Nexta, его ведут из Польши белорусские политэмигранты. Неделю назад в акции Женский марш по оценкам портала tut.by участвовали более десяти тысяч человек. Около ста участниц акции как сообщил правозащитный центр «Весна» были задержаны ОМОНом. На этой неделе Лукашенко высказался по поводу женских маршей протеста в Белоруссии. Он надеется, что цитата «женщины опомнятся».

В воскресенье в Белоруссии намечена общенациональная акция под названием «Марш справедливости».