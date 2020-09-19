Соратница Алексея Навального Мария Певчих утверждает, что за ее семьей в России идет целенаправленная охота

Целью неизвестных, по ее словам, являются мама и пожилые бабушки.

Речь, по словам Певчих, идет о неких людях, которых она назвала «пригожинскими гопниками». В интервью сайту Русской службы Би-би-си она подчеркнула, что неизвестные подкарауливают ее родственников под дверями, разговаривают с их соседями и преследуют по пятам. С какой целью, не уточняется.

Мария Певчих в публикации указывается как глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией. Она, по ее словам, сопровождала Навального из Омска в берлинскую клинику «Шаритэ», где он находится на лечении, и, в частности, вывезла бутылки от воды. На них, по утверждениям немецкого журнала «Шпигель», эксперты обнаружили следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».

Певчих также отметила, что сотрудники Следственного комитета так и не пытались с ней связаться; информацию МВД об уклонении от дачи показаний она отрицает. Речь, по словам соратницы Навального, шла о юридически менее значимом опросе со стороны томской полиции. Как утверждается, силовики в случае с другими сопровождавшими политика ограничивались лишь вопросом, не заметил ли кто ничего подозрительного.

В Кремле ранее подчеркивали, что не видят повода для заведения уголовного дела, и отрицают сам факт отравления Навального.