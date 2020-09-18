Активисты «Гринпис» провели акцию против ввоза в Россию радиоактивных отходов

Они вывесили баннер «Россия не свалка» в порту Усть-Луга Ленинградской области. Об этом «Эху» рассказал сотрудник организации Рашид Алимов.

«Состоялась акция. Активисты вывесили на бетонный конструкт 17-метровый баннер с надписью «Россия — не свалка» и знаком опасности. Мы считаем, что фактически речь идет о ввозе радиоактивных отходов в страну под предлогом переработки», — рассказал он.

По мнению «Гринпис», ввоз этих веществ связан с большими рисками для жителей регионов, а также для будущих поколений.

С мая 2019 года немецкая компания Urenco раз в три недели отправляет в Ленинградскую область грузы с ядерными отходами. По данным Германии, с мая по октябрь из Гронау на Уральский электрохимический комбинат, входящий в госкорпорацию «Росатом», перевезли шесть железнодорожных составов по 600 тонн. Всего за три года планируется доставить 12 тысяч тонн отходов.