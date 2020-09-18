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Эксклюзив Эха 23:03, 18 сентября 2020

Активисты «Гринпис» провели акцию против ввоза в Россию радиоактивных отходов

Они вывесили баннер «Россия не свалка» в порту Усть-Луга Ленинградской области. Об этом «Эху» рассказал сотрудник организации Рашид Алимов.

«Состоялась акция. Активисты вывесили на бетонный конструкт 17-метровый баннер с надписью «Россия — не свалка» и знаком опасности. Мы считаем, что фактически речь идет о ввозе радиоактивных отходов в страну под предлогом переработки», — рассказал он.
По мнению «Гринпис», ввоз этих веществ связан с большими рисками для жителей регионов, а также для будущих поколений.
С мая 2019 года немецкая компания Urenco раз в три недели отправляет в Ленинградскую область грузы с ядерными отходами. По данным Германии, с мая по октябрь из Гронау на Уральский электрохимический комбинат, входящий в госкорпорацию «Росатом», перевезли шесть железнодорожных составов по 600 тонн. Всего за три года планируется доставить 12 тысяч тонн отходов.



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