«Инсайдер» утверждает, что семье генерала МВД Дениса Сугробова принадлежат в Москве две квартиры за 300 млн рублей

Сетевое издание «Инсайдер» утверждает, что семье генерала МВД Дениса Сугробова принадлежат в Москве две квартиры за 300 миллионов рублей.

Обе квартиры площадью более 200 квадратных метров каждая расположены жилом комплексе «Город яхт» на берегу Химкинского водохранилища. В публикации говорится, что это единственный в Москве жилой комплекс с яхт-клубом и собственным пляжем. Денис Сугробов ранее возглавлял антикоррупционное управление МВД. По версии следствия, генерал и его подчиненные провоцировали чиновников и сотрудников ФСБ на взятки. Сугробова приговорили к 22 годам колонии, потом срок сократили до 12 лет.