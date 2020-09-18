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22:04, 18 сентября 2020

Стоимость одной упаковки российского препарата от коронавируса будет близка к минимальной месячной зарплате

Компания –производитель «Р-Фарм» сообщила, что ее лекарство «Коронавир» будет продаваться в розницу по цене 11 550 рублей. Генеральный директор компании «Промомед», который производит другое лекарство от коронавируса — «Арепливир», сообщил о том, что средство будет стоить в рознице от 12 320 рублей.

Минздрав России разрешил применять «Коронавир» и «Арепливир» для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом. Действующее вещество в них одно и то же – фавипиравир, которое, как утверждается, блокирует размножение вируса.

«Новая газета» со ссылкой на ученых ранее писала об опасности этого вещества для беременных. Тем временем, в Минздраве пообещали, что фавипиравир в ближайшее время будет включен перечень жизненно важных препаратов.



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