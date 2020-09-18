Генпрокуратура направила во Францию и Швецию запросы о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным

Лаборатории этих стран ранее подтвердили сведения немецких токсикологов о том, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

В Генпрокуратуре хотят, чтобы Париж и Стокгольм предоставили данные о своих исследованиях биоматериалов Навального, а также дали возможность провести опрос экспертов. В ведомстве утверждают, что два схожих запроса без ответа уже оставила Германия. Реакция французских и шведских властей на обращения Генпрокуратуры пока неизвестна.

Ведомство уверяет, что по ситуации с Навальным проводится доследственная проверка. Однако уголовное дело пока так и не возбуждено, при этом в Кремле не только считают, что причин для его возбуждения нет, но и отрицают сам факт отравления политика. Между тем сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, сопровождавших Навального во время его поездки по Сибири, начали вызывать на опрос в МВД. О его проведении сообщил сотрудник ФБК Илья Пахомов. При этом директор организации Иван Жданов в своем твиттере утверждает, что в полиции Пахомова спросили об интимных отношениях между членами команды фонда во время поездки.

На этом фоне одна из соратниц Навального Мария Певчих, которая его сопровождала, рассказала сайту Русской службы Би-би-си, что Следственный комитет не пытался с ней связаться. Одновременно сотрудники МВД, по ее словам, изначально ограничивались вопросом сотрудникам ФБК, не замечал ли кто чего-либо подозрительного.

Целый ряд стран Евросоюза и США ранее призвали Россию провести открытое и прозрачное расследования покушения на жизнь одного из главных критиков нынешней российской власти.