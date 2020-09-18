Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих сообщила о преследовании ее семьи в России

Она сказала в интервью британскому сайту «Би-би-си», что неизвестные люди, которых она называла «пригожинскими гопниками», ведут целенаправленную охоту на ее родственников, в том числе пожилых бабушек.

В публикации Мария Певчих названа соавтором почти всех расследований, которые с 2011 года выходили в блоге Алексея Навального.

До недавнего времени она была совершенно непубличным человеком, но в последнее время о ней стали писать провластные ресурсы. В интервью Мария Певчих предположила, что ее опубликованные фото были получены от силовиков, которые вели наружное наблюдение.