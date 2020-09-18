Арбитражный суд Москвы взыскал с бывших владельцев и руководства банка «Открытие» рекордную сумму в 289,5 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с бывших владельцев и руководства банка «Открытие» рекордную сумму в 289,5 миллиарда рублей.

Агентство «Прайм» отмечает, что это крупнейший иск в истории российского банковского сектора, удовлетворенный судом. В 2017 году Центробанк назначил временную администрацию в банке, а в прошлом году подал иск от лица нового руководства кредитной организации.

Ответчиками по иску выступили бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев, экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, экс-глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.