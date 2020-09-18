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Эксклюзив Эха 21:02, 18 сентября 2020

Активисты сообщили о нападении в Красноярском крае на их лагерь в лесу

В движении «Гражданское общество» заявили, что как минимум 7 человек из лагеря лагере «Крест Каппеля 2020» фактически находятся в заложниках у бандитов, передает издание «Медиазона». В организации отметили, что в полиции несовершеннолетнего активиста отчитали за то, что он, по мнению сотрудника МВД, бросил друзей в беде и посоветовал их проверить, потому что до лагеря ехать три часа.

Пресс-секретарь движения Егор Илюшкин рассказал «Эху», что нападение произошло ночью, когда в лагере находились 12 человек. Сейчас на связь выходит только Александр Разин, которому удалось сбежать и добраться до ближайшего населенного пункта. «Мы пытаемся связаться с остальными, но пока не получается», — отметил Е.Илюшкин.

Он добавил, что Разин позвонил в полицию и сообщил о нападении.

«Крест Каппеля 2020» — это туристический поход у берегов Енисея, на котором проводились просветительские лекции. Мероприятие организовано Центром Петра Струве.



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