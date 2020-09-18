В Центральном военном округе сообщили о смерти контрактника из-за выстрела его сослуживца

Инцидент произошел в одной из частей Еланского гарнизона Свердловской области. Как сказали «Интерфаксу» в пресс-службе военного округа, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впереди стоящего военнослужащего-контрактника. Раненый скончался в больнице.