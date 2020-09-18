В Центральном военном округе сообщили о смерти контрактника из-за выстрела его сослуживца

Инцидент произошел в одной из частей Еланского гарнизона Свердловской области. Как сказали «Интерфаксу» в пресс-службе военного округа, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впереди стоящего военнослужащего-контрактника. Раненый скончался в больнице.
2020-09-18T20:08:41+03:00
2020-09-18T20:08:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2711433-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:08, 18 сентября 2020
Загрузка комментариев...