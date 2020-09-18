Генпрокуратура России направила запросы о правовой помощи во Францию и Швецию в связи с ситуацией с Навальным

Направленные ранее в Германию запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным до настоящего времени не исполнены — заявляет ведомство.

Францию и Швецию просят предоставить материалы токсикологических исследований Навального.

Ранее власти Германии сообщили, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили, что российский политик был отравлен химическим оружием «Новичок». Российские власти это отрицают, официально расследование не ведется. Полиция в рамках проверки опросила сегодня сотрудника ФБК, который сопровождал Навального в Томске. Как написал в Твиттере директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, следовать спросил были ли у членов команды интимные отношения.