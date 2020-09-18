Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа утверждает, что президент США Дональд Трамп мог его помиловать

Такие заявления были сделаны в лондонском суде, где решается вопрос об экстрадиции Ассанжа в Штаты.

Помилование Ассанжа Трамп, по словам адвоката Дженнифер Робинсон, допустил в случае, если основатель WikiLeaks раскроет сведения об источнике кибератаки на серверы Демократической партии в 2016 году. Об этом сообщает агентство Reuters. Как утверждает Робинсон, инициативу выдвигали экс-конгрессмен Дана Рорабакер и один из политических активистов, связанных с предвыборным штабом Трампа. Что на это ответил Ассанж и рассматривалось ли предложение в Белом доме, не уточняется.

WikiLeaks четыре года назад в преддверии президентских выборов в США опубликовал серию электронных писем Национального комитета Демократической партии. Они наносили ущерб кандидату от партии на пост главы государства Хилари Клинтон. Она, в свою очередь, считала публикацию одной из главных причин своего поражения и вместе со спецслужбами возлагала ответственность за взлом серверов на «российских хакеров».

Между тем в феврале британская газета «Гардиан» также утверждала, что Ассанжу через Рорабакера делали предложение о помиловании в ответ на заявление о непричастности России ко взлому серверов демократов. Экс-конгрессмен встречу с основателем WikiLeaks подтвердил, но уверял, что действовал по собственной инициативе. Белый дом называл публикацию ложью.

Ассанжу в США предъявлены почти два десятка обвинений, в Штатах ему грозит до 175 лет заключения. Его защита выступает против экстрадиции в США и называет преследование политически мотивированным.