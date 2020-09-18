Бывшего члена правления компании «Интер РАО» Карину Цуркан, как сообщил ее адвокат, обвиняют в передаче данных о поставках электроэнергии из России на Украину. Следствие утверждает, что эти сведения получила Молдавия. Адвокат Цуркан, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов опубликовал сегодня постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой. Цуркан была арестована по обвинению в шпионаже летом 2018 года. Она настаивает на своей невиновности.
2020-09-18T20:02:17+03:00
2020-09-18T20:06:43+03:00
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20:02, 18 сентября 2020
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