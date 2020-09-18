В организации «Гринпис» сообщили, что ее активисты вывесили в порту Усть-Луга баннер «Россия не свалка»

Так они выступили против ввоза из Германии в Россию очередной партии радиоактивных отходов — 600 тонн груза транспортируют из Амстердама в порт Ленинградской области. Это уже 19 партия из запланированных 20-ти. В «Гринпис» подчеркивают, что в России уже накоплено более 1 млн тонн этого радиоактивного и токсичного вещества, контейнеры с которым десятилетиями хранятся под открытым небом.