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19:31, 18 сентября 2020

Пять миллиардов рублей будет стоит ремонт Дома правительства в Москве, который признан аварийным

Это сообщили в пресс-службе кабинета министров. Необходимость работ чиновники объясняют, в частности, тем, что течет крыша. Постановление правительства о ремонте было подписано еще в 2017 году, но сумму тогда не называли.



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