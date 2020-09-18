Пять миллиардов рублей будет стоит ремонт Дома правительства в Москве, который признан аварийным

Это сообщили в пресс-службе кабинета министров. Необходимость работ чиновники объясняют, в частности, тем, что течет крыша. Постановление правительства о ремонте было подписано еще в 2017 году, но сумму тогда не называли.
2020-09-18T19:31:40+03:00
2020-09-18T19:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 18 сентября 2020
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