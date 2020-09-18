Источник «Интерфакса» утверждает, что постояннные представители стран ЕС не смогли согласовать санкции по Белоруссии

По его словам, вопрос будут напрямую решать в понедельник министры иностранных дел. Утром в тот день, главы МИД стран ЕС, как ожидается, встретятся в Брюсселе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
2020-09-18T19:31:19+03:00
2020-09-18T19:33:22+03:00
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19:31, 18 сентября 2020
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