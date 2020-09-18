Стоимость одной упаковки российского препарата от коронавируса будет превышать 12 тысяч рублей

Она сопоставима с минимальным размером оплаты труда в России.

Речь идет о препарате «Арепливир», накануне было объявлено, что он появится в аптеках уже с понедельника. Как утверждает гендиректор компании-производителя «Промомед», цена от 12 320 рублей не отличается от той, которая установлена по государственным поставкам, передает агентство ТАСС. За эту цену покупатели получат упаковку, в которой будет 40 таблеток по 200 мг. Другой препарат – «Коронавир» — будет немногим дешевле: по данным компании-производителя «Р-Фарм», его стоимость начнется от 11,5 тысяч рублей.

Оба лекарства недавно разрешил принимать амбулаторно, то есть на дому, российский Минздрав. «Арепливир» и «Коронавир» созданы на основе Фавипиравира, который был разработан в Японии для лечения гриппа в 2014 году. Создатели препаратов уверяют, что они показали высокую эффективность против COVID-19. Между тем в самой Японии ученые пришли к выводу, что польза Фавипиравира не доказана, хотя заболевшие и имели положительную динамику к выздоровлению раньше, нежели другие.

Некоторые российские ученые утверждают, что вещество, которое используется в препаратах от коронавируса, может быть опасно и токсично для беременных. Создатели лекарств это отрицают.