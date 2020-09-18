Следователь МВД, который проводит опрос по отравлению Навального, заинтересовался интимными отношениями внутри ФБК

В Фонде борьбы с коррупцией сообщили, что его сотрудника, который сопровождал Навального, в полиции спросили об интимных отношениях внутри команды. Об этом написал в «Твиттере» директор ФБК Иван Жданов.

На опросе в МВД побывал сотрудник фонда Илья Пахомов. Это именно опрос, а не допрос, потому что факт отравления Алексея Навального в Кремле отрицают, дело не возбуждено. Опрос же полиция проводит в рамках доследственной проверки.

Ранее США и ЕС призывали Россию провести прозрачное расследование попытки убийства главного критика президента России.