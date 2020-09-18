Соратница Алексея Навального Мария Певчих заявила, что за ее семьей в России идет целенаправленная охота

По ее словам некие люди, которых она назвала «пригожинскими гопниками», преследуют ее маму и пожилых бабушек.

В интервью Би-би-си она подтвердила, что доставила в Германию бутылку из гостиничного номера Алексея Навального в Томске, на которой, по информации журнала «Шпигель», немецкие специалисты нашли затем следы военного яда «Новичок». Мария Певчих сказала, что летела тем же частным самолетом, который перевозил политика, и пояснила, что сопровождала супругу основателя ФБК Юлию Навальную.

В публикации говорится, что Мария Певчих возглавляет отдел расследований ФБК и является соавтором почти всех расследований, которые были опубликованы в блоге Навального с 2011 года.