Новый адвокат актера Михаила Ефремова подал апелляционную жалобу в Пресненский суд

Он просит назначен подзащитному условный срок в 4 года.

В суде подтвердили факт получения жалобы, в которой значится просьба отменить приговор или изменить его, установив срок меньше нижнего предела, предусмотренный статьей по которой осудили Ефремова. Еще одна жалоба поступила в суд от Эльмана Пашаева, который отстаивал интересы Ефремова на процессе, однако несколько дней назад осужденный отказался от его услуг. У Ефремова, как теперь выяснилось, есть еще несколько адвокатов.

Ранее, семья актера объявила о том, что его интересы будет представлять Роман Филлипов, который помимо своей основной деятельности является еще и чемпионом мира по армрестлингу. Филлипов сообщил Новой газете о том, что контракты с осужденным предъявили еще четыре специалиста. Среди них есть и юрист по фамилии Васильев, но его зовут Андрей и он представляет Чувашию, где Ефремов хотел бы отбывать наказание, поскольку один из его предков – чувашский просветитель. Срок подачи жалоб истекает завтра



Михаил Ефремов получил 8 лет колонии за смертельное ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров.