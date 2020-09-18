В Чехии впервые за сутки выявили более трех тысяч новых случаев коронавируса

С 1 сентября в Чехии был снова введен масочный режим, как утверждало Министерство здравоохранения, такие меры были предприняты, чтобы избежать второй волны эпидемии. Однако её избежать не удалось. Эпидемиологическая ситуация ухудшилась, вторая волна стала сильнее первой и это подтверждает число заразившихся за сутки. В связи с этим Министерство здравоохранения ужесточает карантинные меры. С сегодняшнего дня вводится обязательное ношение масок во всех помещениях учебных заведений. Напомню, с первого сентября нужно было носить маски только в коридорах и столовых. Также введены ограничения на посещение заведений общественного питания. В ресторанах и кафе число посетителей не должно превышать количества мест, должна будет соблюдаться дистанция между посетителями.

С полуночи до 6 утра развлекательные заведения не будут работать. Новые меры по мнению министра здравоохранения Адама Войтеха, помогут снизить число распространение инфекции на четверть. « Эффект от противоэпидемических мер велик, они могут снизить развитие эпидемии на 50%. Ограничение массовых мероприятий снизит распространение инфекции еще на четверть. Поэтому мы призываем общественность избегать подобных мероприятий, а организации — не проводить их. Однако никакие меры не сработают, если мы им не будем следовать.». Также известно, что в связи со второй волной эпидемии школы и университеты в скором времени перейдут на удаленную форму обучения, правда эта информация не подтверждена минздравом, как и то, будут ли вновь закрыты границы с соседними странами.

Всего с начала пандемии общее число инфицированных в Чехии составило более 44 тысяч, почти 500 пациентов скончались.