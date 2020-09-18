Правительство Германии приняло к сведению видео команды Алексея Навального о бутылке со следами отравляющего вещества

Правительство Германии сегодня сообщило, что приняло к сведению видео команды Алексея Навального о бутылке со следами отравляющего вещества «Новичок».

Так сегодня сказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. Он добавил, что остальные вопросы по этому поводу следует задавать команде политика.

Владимиру Путину не докладывают все детали о ситуации с отравлением Алексея Навального. Как сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это произошло бы в том случае, если бы были обнаружены следы химического оружия.

Песков сказал, что в Кремле нет никакой позиции по поводу высказывания спикера Госдумы. Вячеслав Володин сегодня обвинил иностранные спецслужбы в причастности к отравлению Алексея Навального. Сотрудник ФБК Георгий Албуров предположил в эфире «Эха», что Вячеслав Володин вбрасывает очередную версию отравления Навального.

Напомним, Европейский Союз угрожает России санкциями за отравление Алексея Навального