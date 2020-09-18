Совет ООН по правам человека призвал Лукашенко незамедлительно начать диалог с оппозицией

Об этом говорится в резолюции, которую меньше часа назад приняли в Женеве. Документ также осуждает ситуацию с правами человека в Белоруссии.

Экстренные дебаты по Белоруссии провели по инициативе Германии. Довольно быстро обсуждение ситуации в республике стало проходить на повышенных тонах. Это произошло как только в Совете ООН по правам человека включили запись обращения Светланы Тихановской. В недавнем прошлом единственного кандидата на выборах президента Белоруссии от оппозиции — поскольку остальных или посадили за решётку или заставили угрозами уехать из страны. В небольшом ролике Тихановская рассказала о нарушении прав человека и призвала срочно направить в страну международных наблюдателей ООН.

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич практически сразу как только прозвучали слова об избитых и погибших участниках протестных акций потребовал прекратить трансляцию выступления оппозиционного политика. Это поддержали Россия, Венесуэла и Китай. Несмотря на это председатель Совета ООН по правам человека Элизабет Фисслбергер трансляцию возобновила. Затем показали видео белорусской активистки Екатерины Новиковой, рассказавшей о жестоком обращении с задержанными, к примеру одной из женщин, у которой был сахарный диабет, не давали инсулин. По словам активистки власти Белоруссии цитата «узаконили бандитизм». Постоянный представитель республики при ООН утверждал, что насилия над протестующими не было, при этом признал что идет проверка по более чем девятистам жалобам. Амбразевич сказал, что многие сообщения о пытках и других видах жестокого обращения не находят подтверждения.

Белорусскую оппозицию на дебатах поддержали Польша, Литва, Украина, Нидерланды. Они призвали власти Белоруссии к сотрудничеству с Советом ООН по правам человека. А глава украинского Мда призвал Москву не дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. На это постпред России при отделении ООН Геннадий Гатилов обвинил страны Запада в попытке повлиять на итоге выборов в республике. В итоге члены СПЧ приняли резолюцию призвав Лукашенко начать диалог с оппозицией и осудив нарушения прав человека.

Евросоюз ранее подтвердил планы ввести санкции против виновных в насилии в Белоруссии. О подготовке санкций против Минска объявил и госдепартамент США.