Депутаты-"единороссы" предлагают в 10 раз увеличить сумму штрафов за «разглашение информации с ограниченным доступом», к которой относятся сведения о личностях силовиков. Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин уже разработали законопроект, и он поступил в нижнюю палату парламента.

«Норма, которая предусматривает ответственность за распространение сведений, относящихся к служебной тайне, не менялась уже больше 10 лет. Штрафы за это не несут ни профилактическую, ни восстановительную функцию, а ущерб от подобного рода нарушений может исчисляться миллионами рублей, потому что в цифровой век информация, которая относится к охраняемой законом, — очень ценная вещь», — отметил депутат.

С точки зрения Д.Вяткина, «несанкционированное распространение такой информации может нанести ущерб интересам государства и граждан, поэтому увеличение санкций именно в этой области оправдано».



Он также обратил внимание, что в законе нет выделения какой-либо группы людей, комментируя предположения о том, что поправки будут касаться только раскрытия личностей силовиков. «Речь идет о разглашении информации в целом, которая стала известна гражданину в силу служебного положения или исполнения должностных обязанностей», — уточнил Д.Вяткин.

Под понятие «информация ограниченного доступа» подпадает коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления, завещание и другие. По словам Вяткина, в случае одобрения законопроекта, штрафы для граждан составят 10 тысяч рублей, а для должностных лиц – до 50 тысяч рублей.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин считает, что депутаты действуют в интересах МВД.

«Это напрямую связано с личной безопасностью и должно касаться всех сотрудников правоохранительных органов. Когда данные сотрудников силовых структур становятся известны широкому кругу лиц, это может повлечь возможность коррупционного или иного воздействия на них. Поэтому здесь это оправдано», — пояснил он.

Вместе с тем М.Пашкин отметил, что «в век информационных технологий вычислить, где живет полицейский, следователь или судья, не составляет большого труда». «Возможно, штрафы поднимают, чтобы не было дискредитации МВД со стороны обычных граждан. Они считают, что таким образом ее будет меньше», — предположил он.

Инициатива депутатов может привести к усилению произвола сотрудников силовых структур, — сказал в эфире «Эха» журналист Николай Сванидзе.

Поправки о значительном увеличении штрафов за разглашение информации ограниченного доступа одобрили ранее в правительстве. Журналист Олег Кашин считает, что российские власти стремятся не допустить того, что произошло в Белоруссии.

Напомним, по инициативе телеграм-канала NEXTA, созданного белорусскими политэмигрантами, уже работает интернет-ресурс под названием «Черная книга Беларуси». В ней содержатся имена сотрудников правоохранительных органов, фотографии, адреса. Речь идет о силовиках, которые участвовали в подавлении акции протестов в Белоруссии, причем, как утверждается, данные приходят, в том числе, и от их коллег.