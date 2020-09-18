Совладелец компании BelkaCar считает труднореализуемым создание «народного каршеринга» в Москве

Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Тут несколько вещей, которые требуют прояснения. Первая — будут ли парковочные разрешения распространяться на «народные» автомобили. Если да, то практически каждый человек будет пытаться получить льготное парковочное разрешение», — считает Е.Макарова.

Кроме того, она отметила, что в каршеринге каждый автомобиль исследуется: для контроля и защиты от угона в нем устанавливается специальное оборудование. «Это достаточно трудоемкий процесс. Если говорить о Москве, взять на исследование столько машин, мне кажется, нереально», — заключила Е.Макарова.

Ранее в столичной мэрии анонсировали создание так называемого «народного каршеринга». По задумке департамента транспорта, москвичи смогут временно сдать свой автомобиль для сервиса краткосрочной аренды и зарабатывать на этом деньги.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, для этого правительство Москвы создаст специальное приложение, где будет отслеживать наличие опыта вождения и стажа управления автомобилями.

Помимо этого, добавил чиновник, сами собственники, сдавшие машину для «народного каршеринга», смогут определять, кто именно получит возможность взять ее в аренду и где ее нужно вернуть.