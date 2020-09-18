Депутаты от «Единой России» предложили в десять раз увеличить штрафы за разглашение информации ограниченного доступа

Это коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления и завещания, адвокатская тайна, закрытые служебные сведения, а также персональные данные, — сказал ТАСС соавтор законопроекта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Штрафы могут вырасти до 10 тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для должностных лиц.

Эту инициативу можно расценить как попытку предупредить события в Белоруссии, где силовиков деанонимизируют в отместку за произвол, — сказал в эфире Эха журналист Олег Кашин.