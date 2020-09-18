Британская королева Елизавета II лишила Харви Вайнштейна звания почетного кавалера ордена Британской империи

Его имя будет вычеркнуто из списка награжденных. Орден известный голливудский продюсер получил в 2004 году за вклад в британскую киноиндустрию. В марте суд в Нью-Йорке приговорил его к 23 годам тюрьмы по обвинениям в сексуальном насилии в отношении двух женщин.
2020-09-18T16:33:01+03:00
2020-09-18T16:33:07+03:00
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16:33, 18 сентября 2020
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