Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов не признает вину в растрате

Об этом сказал следователь на заседании в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство СК об аресте фигуранта. По версии следствия, Кравцов начислял зарплату фиктивным сотрудникам, и за два года так было переведено около 14 миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, — передает РИА Новости.