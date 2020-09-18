Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов не признает вину в растрате

Об этом сказал следователь на заседании в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство СК об аресте фигуранта. По версии следствия, Кравцов начислял зарплату фиктивным сотрудникам, и за два года так было переведено около 14 миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, — передает РИА Новости.
2020-09-18T16:31:57+03:00
2020-09-18T16:37:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 18 сентября 2020
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