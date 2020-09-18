Трамп, возможно, предлагал помилование Ассанжу в обмен на сведения о взломе серверов Демократической партии США

Дональд Трамп, возможно, предлагал помилование Джулиану Ассанжу в обмен на сведения о взломе серверов Демократической партии США. Об этом в лондонском суде заявила адвокат основателя Wikileaks.

Беспроигрышную сделку арестованному Ассанжу в 2017 году якобы предлагали представитель республиканской партии Дана Рорабахер и Чарльз Джонсон, имевший отношение к избирательной кампании Трампа. По словам адвоката Дженифер Робинсон, передача Ассанжем сведений о взломанных серверах Демпартии могла бы продлить жизнь самому арестанту и стала бы политически выгодной для Трампа.

Речь в частности шла о разглашении источника, который передал конфиденциальные письма демократов. Ответственность за взлом США ранее возлагали на Россию. В свою очередь Ассанж накануне выборов в 2016 году обещал публиковать утечки о ходе кампании.

Похожее заявление адвокат Робинсон уже делала в лондонском суде в феврале. Тогда упомянутый ей экс-конгрессмен Рорабахер отвергал приписываемую ему роль посредника. Ни Белый дом, ни связанные с Трампом люди не давали ему таких поручений, говорилось в заявлении политика.

Суд в Лондоне решает вопрос об экстрадиции Ассанжа в США, где его обвиняют в разглашении секретной информации о военных действиях в Ираке и Афганистане.