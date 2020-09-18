Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве детей в Ярославской области

Как утверждается, он признался в причастности к случившемуся.

Речь идет об убийстве двух сестер в Рыбинске: одной из них было 13 лет, другой – 8. По сообщениям ведомства, подозреваемый – их отчим, который только в конце прошлого года освободился из колонии, где сидел по обвинению в особо тяжких преступлениях. По данным источников местного интернет-издания YarNews, это 41-летний Виталий Молчанов, который был судим по статьям об убийстве, изнасиловании, надругательством над телами умерших и местами их погребения.

На опубликованной с ним видеозаписи он сидит в наручниках на землей и говорит, что с утра начал выпивать и после этого убил детей. В СК, помимо этого, говорили, что отчим перед этим изнасиловал сестер. Злоумышленника искали несколько дней, причем не только в Ярославской области, но и в соседних регионах, а за его поимку пообещали денежное вознаграждение в полмиллиона рублей.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на фоне убийства несовершеннолетних сестер в Рыбинске ранее призывала активнее бороться с теми, кто насилует и убивает детей. Среди одной из мер, которые она предложила – введение реестра подобных людей и установление пожизненного надзора.