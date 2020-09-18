Здание Дома правительства России на Краснопресненской набережной в Москве признано аварийным, — сообщает сегодня пресс-служба кабмина. Инженерные системы, которые используются с 1978 года, имеют существенный процент износа – они морально и технически устарели.

В связи с этим, отмечается в сообщении, необходима реконструкция. Часть сотрудников правительства на время ремонта переедет в другое здание. Ремонт будет проходить в несколько этапов. По данным РБК, стоимость реконструкции – более 5 миллиардов рублей. Эти средства заложены в бюджете.