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16:04, 18 сентября 2020

Здание Дома правительства России на Краснопресненской набережной в Москве признано аварийным

Здание Дома правительства России на Краснопресненской набережной в Москве признано аварийным, — сообщает сегодня пресс-служба кабмина. Инженерные системы, которые используются с 1978 года, имеют существенный процент износа – они морально и технически устарели.

В связи с этим, отмечается в сообщении, необходима реконструкция. Часть сотрудников правительства на время ремонта переедет в другое здание. Ремонт будет проходить в несколько этапов. По данным РБК, стоимость реконструкции – более 5 миллиардов рублей. Эти средства заложены в бюджете.



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