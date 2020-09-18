Депутаты-"единороссы" предлагают в 10 раз увеличить сумму штрафов за «разглашение информации с ограниченным доступом», к которой относятся сведения о личностях силовиков. Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин уже разработали законопроект, и он поступил в нижнюю палату парламента. Дмитрий Вяткин пояснил «Эху», что штрафы не менялись в течение десяти лет, а ущерб от разглашения информации может исчисляться миллионами рублей.

По словам Вяткина, в случае одобрения законопроекта, штрафы для граждан составят 10 тысяч рублей, а для должностных лиц – до 50 тысяч рублей.