Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов назвал чудовищным решение о возможном сокращении госзакупок лекарств для людей с редкими заболеваниями. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это решение о сокращении на 19,5 млрд бюджета, выделяемого на закупки лекарств для лечения орфанных заболеваний, просто поразительное. Фактически государство отказывается от своих социальных обязательств. Если это так, то это лицемерное, чудовищное и подлое решение», — заявил Д.Муратов.

С его точки зрения, данное решение «абсолютно не соответствует той логике, которой придерживалось правительство на протяжении последних трех месяцев». «Сначала вице-премьер Татьяна Голикова 8 июня предложила создать фонд для детей со спинально-мышечной атрофией и другими орфанными заболеваниями, куда бы сошлись три потока денег — государственные, региональные и частного бизнеса. Хотя этот фонд не зарегистрирован до сих пор. Затем Минздрав выпустил постановление о том, какие новые лекарства вошли в список по лечению орфанных заболеваний. Таким образом сократилась их контрабандное приобретение», — уточнил Д.Муратов.

Он также напомнил, что многие политики, а также деятели культуры и спорта призывали голосовать за поправки в Конституцию РФ, обещая сделать все возможное для людей со спинально-мышечной атрофией и другими редкими заболеваниями.

В России начитывается порядка 1000 человек с СМА.